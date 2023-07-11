"Это не для девочек": откровения чемпионки Европы по снукеру Анны Присяжнюк

Анна Присяжнюк - вторая представительница Латвии, выигравшая чемпионат Европы среди любителей по снукеру (среди женщин), проходивший в Болгарии. Ранее это смогла сделать Татьяна Васильева в 2012 году.
33-летняя Анна обыграла главную фаворитку чемпионата - 14-кратную чемпионку Европы бельгийку Венди Янс со счетом 4-3. "Я увидела, что соперница плохо играет и надо ее брать, пока у нее что-то не получается".
То есть на данный момент в Латвии у Анны нет противниц, с кем играть, только если с мужчинами, которые играют, например, в пул. Только так она может набраться опыта. По ее словам, девушки редко приходят в снукер. Если даже и приходят, то долго не задерживаются.
Анна Присяжнюк всю жизнь прожила в Иманте. Ходила там в районную школу - в Рижскую среднюю школу "Анниньмуйжа", но все в ее в жизни стало меняться после того, как она случайно дома увидела по каналу Eurosport игру в снукер.
"До этого момента я вообще не знала, что такое бильярд. Я просто переключала каналы. И тут остановилась на игре. Мне было интересно наблюдать за ними. В итоге я загорелась, что надо попробовать. Через полгода только нашла контакты, нашла место. И решила сходить попробовать", - вспоминает Анна.
На тот момент, когда Анна пошла учиться играть в снукер, ей было 14 лет. Дома никто никогда не интересовался бильярдом. Найти тренера и начать заниматься - это было ее самостоятельное решение. Родителям такое хобби сначала показалось странным. "Существует такой стереотип, что только парни обычно играют, а тут девушка вдруг. Ну вот, значит, наверное, я - частично парень", - смеется Аня.
"Это не для девочек", - слышала она первое время в школе и от родителей. Но после очередной победы родители поняли, что дочь надо продолжать поддерживать.
Анна занималась не только бильярдом, но и ходила в модельную школу. В какой-то момент ей пришлось выбирать, где остаться. Она выбрала бильярд.
Полное интервью с Анной читайте в онлайн-журнале KLIK.
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