Фото ⟩ Максим Галкин замечен в Юрмале

Снимком с Максимом Галкиным поделилась одна из пользовательниц Instagram. Артист был замечен в юрмальском ресторане Lokāls Veranda.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми покинули Россию в начале полномасштабной войны в Украине и переехали в Израиль. Они выразили и продолжают поддерживать антивоенную позицию.

Кроме того, во второй половине лета в Латвии пройдут концерты комика - задолго до мероприятия залы были распроданы, а также были объявлены дополнительные выступления.

На своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.