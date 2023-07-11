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Фото ⟩ Максим Галкин замечен в Юрмале

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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Кадр из видео

Еще недавно ряд СМИ сообщал, что певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин, которые сейчас проживают в Израиле, планируют перебраться на лето в Юрмалу. И вот юморист был замечен в Латвии!

Снимком с Максимом Галкиным поделилась одна из пользовательниц Instagram. Артист был замечен в юрмальском ресторане Lokāls Veranda.  

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми покинули Россию в начале полномасштабной войны в Украине и переехали в Израиль. Они выразили и продолжают поддерживать антивоенную позицию.

Кроме того, во второй половине лета в Латвии пройдут концерты комика - задолго до мероприятия залы были распроданы, а также были объявлены дополнительные выступления. 

На своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.

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