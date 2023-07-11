Нападающий сборной Латвии Гутковскис продолжит карьеру в Южной Корее

"Знаю, что "Тэджон" - это команда с очень высокими целями и видением. Кроме того, я знаю, что впереди нас ждёт много командной работы и поддержки болельщиков. Я очень рад принять новый вызов в такой замечательной команде. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде", - цитирует слова нападающего сборной Латвии официальный сайт команды.

28-летний нападающий в минувшем сезоне выиграл чемпионат Польши в составе "Ракува" из Ченстоховы. Гутковскис стал первым футболистом из Латвии, выигравшим польскую экстралигу.

Гутковскис, выступая за "Ракув" с 2020 года, в двух предыдущих сезонах становился вице-чемпионом Польши и дважды выигрывал национальный кубок. Всего за "Ракув" нападающий провёл 90 матчей в чемпионате Польши и забил 24 гола.

В составе сборной Латвии Гутковскис провёл 43 матча и забил 11 голов.

"Тэджон" в настоящее время занимает шестую позицию в чемпионате Южной Кореи, имея в своём активе 29 очков. Главным достижением команды является победа в Кубке Южной Кореи в 2001 году.