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"Валмиера" с поражения стартовала в Лиге чемпионов

rus.tvnet.lv
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Футболисты "Валмиеры"
Футболисты "Валмиеры" Фото: Jānis Līgats/Optibet Virslīga

Футбольный клуб "Валмиера" уступил на выезде словенской "Олимпии" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч прошёл в Любляне и завершился победой хозяев со счётом 2:1.

"Олимпия" владела преимщуеством на протяжении всего матча и первой открыла счёт - за три минуты до конца первого тайма отличился боснийский футболист Мустафа Нукич, который воспользовался ошибкой в защите латвийской команды.

На 74-й минуте хозяева удвоили преимущество благодаря голу португальца Руи Педро, который головой поразил ворота "Валмиеры". Подопечные Юргиса Калнса сумели сократить отставание в счёте до минимума за три минуты до конца основного времени благодаря сенегальцу Меисса Диопу.

Ответная встреча между командами в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов запланирована на 19 июля в Валмиере. Победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары "Балкани" (Косово) - "Лудогорец" (Болгария).

Напомним, в четверг, 13 июля, латвийский футбольный клуб RFS в первом отборочном раунде Лиги конференций сыграет с командой "Македония" из города Скопье, а "Рига" встретится с исландским клубом "Викингур".

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