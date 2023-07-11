За год цены выросли на 7,9%; из продуктов больше всего подорожали сахар и хлеб

В июне этого года по сравнению с маем потребительские цены в Латвии снизились на 1,4%, а за год - в июне этого года по сравнению с июнем 2022 года - выросли на 7,9%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 12,1%. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
При этом средний за 12 месяцев уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 18,4%.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+3,7 п.п.), товары и услуги, связанные с жильем (+2,4 п.п.), с отдыхом и культурой (+0,6 п.п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,6 п.п.), здравоохранение (+0,6 п.п.), группа различных товаров и услуг (+0,6 п.п.), а также товары и услуги, связанные с транспортом (-1,9 п.п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 14,4%. Подорожали хлеб (+31,1%), кондитерские изделия (+12,2%), макаронные изделия (+17,6%), вяленое, соленое или копченое мясо (+13,3%), свинина (+14,5%) и мясные продукты (+11,6%). Подорожали сыр и творог (+12,9%), яйца (+15,4%), молоко (+5%).
За год выросли цены на свежие овощи (+24,6%), свежие фрукты (+18,1%), кофе (+17,2%), сахар (+50,9%), мороженое (+20,7%), фруктовые и овощные соки (+19,4%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+19,3%), безалкогольные напитки (+22,9%), соусы и приправы (+25,8%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 8,6%. Цены на алкогольные напитки выросли на 9,3%, при этом подорожали крепкие алкогольные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 7,2%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 13,1%. В течение года наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию (+27%). Подорожали электроэнергия, природный газ, твердое топливо, услуги по управлению жильем, водоснабжение, вывоз мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги канализации, а также услуги по содержанию и ремонту жилья.
В группе здравоохранения средний уровень цен увеличился на 10,3%. В течение года подорожали фармацевтические товары, услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги.
Цены на транспортные товары и услуги снизились на 12,4%, что в основном было обусловлено падением цен на топливо на 26,4%. Дизельное топливо стало дешевле на 29,7%, бензин - на 24,2%, автогаз - на 10,3%.
С другой стороны, выросли цены на пассажирские авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, а также пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли на 9,9% за счет подорожания кормов для домашних животных, услуг досуга и спорта, абонентской платы за телевидение, цветов, газет и журналов.
В группе различных товаров и услуг цены выросли на 12,5%, на что существенное влияние оказал рост цен на средства личной гигиены и косметику. Дороже стоили услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, страхование автотранспортных средств.
В других группах потребления наиболее существенно подорожали услуги ресторанов и кафе, услуги связи, товары для уборки и ухода за домом, одежда, услуги столовых и дошкольное образование.
В июне по сравнению с маем 2023 года средний уровень потребительских цен снизился на 1,4%. Наибольшее влияние на изменение уровня цен оказали товары и услуги, связанные с жильем (-1,1 п.п.), одежда и обувь (-0,2 п.п.), товары и услуги, связанные с транспортом (-0,1 п.п.), различные товары и услуги (-0,1 процентного пункта), а также здравоохранение (+0,1 процентного пункта).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Наибольшее влияние на снижение цен оказали свежие овощи (-8,5%). Под влиянием акций подешевели сливочное масло (-6,8%), растительное масло (-3,7%), кондитерские изделия (-0,7%). За месяц снизились цены на яйца (-3,5%). Подорожали картофель (+19,3%), свежие фрукты (+2,2%), мясные продукты (+2,3%), свинина (+0,7%).
По окончании акций выросли цены на сыр и творог (+1,8%), молоко (+1,4%), муку и крупы (+1,6%), хлеб (+0,4%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,4%).
В группе одежды и обуви цены снизились на 2,8%. Средний уровень цен на обувь снизился на 6,4%, на одежду - на 1,7%, в основном под влиянием акций.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, снизился на 5,5%. Самое значительное падение цен за месяц было на тепловую энергию (-14,2%). Дешевле стали электричество, канализация и водоснабжение. Подорожала аренда жилья, услуги по управлению жильем, материалы для содержания и ремонта жилья.
В группе здравоохранения цены выросли на 0,8%. Дороже стали фармацевтическая продукция, услуги врачей-специалистов и стоматологические услуги.
Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели на 0,7%, в основном за счет снижения цен на топливо на 2,2%. Бензин подешевел на 2,3%, дизтопливо - на 1,8%, автогаз - на 4,6%. С другой стороны, выросли цены на пассажирские авиаперевозки.
В группе различных товаров и услуг цены снизились на 1,6%. Средства личной гигиены и косметика подешевели в основном благодаря акциям. Цены на услуги парикмахерских и салонов красоты выросли.
В остальных группах потребления наиболее значительное снижение цен произошло на товары для уборки и ухода за домом, гостиничные услуги, пиво, услуги отдыха и спорта. С другой стороны, выросли цены на комплексные рекреационные услуги, крепкие алкогольные напитки, корма для домашних животных, услуги ресторанов и кафе.
По сравнению с 2015 годом потребительские цены в июне 2023 года были выше на 44,1%. Цены на товары выросли на 45,5%, а на услуги - на 38,2%.
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