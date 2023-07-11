За год цены выросли на 7,9%; из продуктов больше всего подорожали сахар и хлеб

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 13,1%. В течение года наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию (+27%). Подорожали электроэнергия, природный газ, твердое топливо, услуги по управлению жильем, водоснабжение, вывоз мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги канализации, а также услуги по содержанию и ремонту жилья.

В группе здравоохранения средний уровень цен увеличился на 10,3%. В течение года подорожали фармацевтические товары, услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги.

Цены на транспортные товары и услуги снизились на 12,4%, что в основном было обусловлено падением цен на топливо на 26,4%. Дизельное топливо стало дешевле на 29,7%, бензин - на 24,2%, автогаз - на 10,3%.

С другой стороны, выросли цены на пассажирские авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, а также пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли на 9,9% за счет подорожания кормов для домашних животных, услуг досуга и спорта, абонентской платы за телевидение, цветов, газет и журналов.

В группе различных товаров и услуг цены выросли на 12,5%, на что существенное влияние оказал рост цен на средства личной гигиены и косметику. Дороже стоили услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, страхование автотранспортных средств.