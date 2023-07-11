Охранник Праздника песни по пути домой заснул за рулем и врезался в столб

Нетипично для понедельника на улицах столицы было тише, а движение - не особо интенсивное, так как у многих это был официальный выходной. Как и у Александра, который, сделав свою работу, после ночной смены ехал домой. Однако отдыха в кровати ему пришлось ждать долго, так как на улице Дунтес он попал в аварию, врезавшись в столб.

Александр рассказал, что ехал домой с работы - работал охранником на Празднике песни - и заснул за рулем. Все было хорошо до момента, когда он, очевидно, на секунду заснул. Проснулся он от грохота и удара, когда машина врезалась в столб.

Александр, завершив работу, еще успел докинуть до дома друга. Заснул он в момент, когда остался один. На улице Дунтес по тротуару шли участники Праздника песни и танца, однако, к счастью, никто из них не оказался рядом с автомобилем Александра и пострадавших нет.

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