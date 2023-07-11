В Латвию по гуманитарным соображениям пропустили 15 нелегальных мигрантов

Как сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране, 7 июля пограничники предотвратили незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 25 человек, в Латвию впустили 10 человек.

8 июля было предотвращено 14 попыток незаконного пересечения границы, 9 июля - 26, в понедельник - 10. По гуманитарным соображениям пяти мигрантам не было отказано в пересечении границы в понедельник.

В этом году в целом было предотвращено незаконное пересечение границы между Латвией и Беларусью 4644 человека, а 218 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.