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Президентом Латвийского олимпийского комитета стал Янис Букс

rus.tvnet.lv/LETA
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Янис Букс
Янис Букс Фото: Zane Bitere/LETA

На внеочередной генеральной ассамблее Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) во вторник президентом организации избран президент Латвийской федерации волейбола Янис Букс.

Он будет исполнять эти обязанности до ассамблеи ЛОК в следующем году.

На пост президента также претендовали президент Латвийской федерации гребли Гунта Власенко и почетный президент Латвийской федерации современного пятиборья Андрис Фелдманис.

В середине мая пост президента ЛОК решил оставить Жорж Тикмерс, находившийся под пристальным вниманием СМИ в связи с возможным конфликтом интересов.

Букса на пост президента ЛОК выдвинули пять олимпийских федераций - Латвийский баскетбольный союз, Латвийская федерация плавания, Латвийская федерация велоспорта, Латвийская федерация серфинга и SUP и Латвийская федерация волейбола.

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