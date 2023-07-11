Президентом Латвийского олимпийского комитета стал Янис Букс

Он будет исполнять эти обязанности до ассамблеи ЛОК в следующем году.

На пост президента также претендовали президент Латвийской федерации гребли Гунта Власенко и почетный президент Латвийской федерации современного пятиборья Андрис Фелдманис.

В середине мая пост президента ЛОК решил оставить Жорж Тикмерс, находившийся под пристальным вниманием СМИ в связи с возможным конфликтом интересов.

Букса на пост президента ЛОК выдвинули пять олимпийских федераций - Латвийский баскетбольный союз, Латвийская федерация плавания, Латвийская федерация велоспорта, Латвийская федерация серфинга и SUP и Латвийская федерация волейбола.