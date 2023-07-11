TVNET из Вильнюса ⟩ Прямой эфир: Столтенберг о решениях первого дня саммита НАТО

В конце первого дня саммита НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказывает на пресс-конференции о решениях, принятых на данный момент.
Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11 и 12 июля. В ходе него проходят встречи лидеров государств-членов НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны. Саммит завершится итоговым заявлением, по которому государствам-членам удалось договориться. После саммита с речью выступит президент США Джо Байден.
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