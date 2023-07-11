Видео ⟩ Столтенберг: Украину пригласят в НАТО, когда страны альянса договорятся об условиях

Приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда страны альянса согласуют условия, заявил Столтенберг.

Альянс также согласился освободить Украину от плана действий по членству (ПДЧ). Столтенберг подчеркнул, что это сократит путь Украины в НАТО "с двух шагов до одного шага".

Лидеры НАТО также приняли решение о создании совета Украина - НАТО и утвердили долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.

Видео: Йенс Столтенберг о принятых решениях после первого дня саммита НАТО в Вильнюсе

Журналисты задавали вопросы по поводу сегодняшней критики Зеленского о том, что формулировка не устанавливает крайний срок вступления Украины в НАТО. Столтенберг продолжил защищать решение альянса. "От НАТО никогда не было более сильного послания", - подчеркнул он и указал, что эти вопросы всегда основываются на выполнении условий, а не сроков.

"Глядя на карту, вы можете видеть, что обороноспособность Балтийского региона значительно улучшилась, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО", - сказал Столтенберг об обороне восточного фланга альянса.