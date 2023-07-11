В конце первого дня саммита НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал о принятых решениях на пресс-конференции.
Видео ⟩ Столтенберг: Украину пригласят в НАТО, когда страны альянса договорятся об условиях
Приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда страны альянса согласуют условия, заявил Столтенберг.
Альянс также согласился освободить Украину от плана действий по членству (ПДЧ). Столтенберг подчеркнул, что это сократит путь Украины в НАТО "с двух шагов до одного шага".
Лидеры НАТО также приняли решение о создании совета Украина - НАТО и утвердили долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.
Видео: Йенс Столтенберг о принятых решениях после первого дня саммита НАТО в Вильнюсе
Журналисты задавали вопросы по поводу сегодняшней критики Зеленского о том, что формулировка не устанавливает крайний срок вступления Украины в НАТО. Столтенберг продолжил защищать решение альянса. "От НАТО никогда не было более сильного послания", - подчеркнул он и указал, что эти вопросы всегда основываются на выполнении условий, а не сроков.
"Глядя на карту, вы можете видеть, что обороноспособность Балтийского региона значительно улучшилась, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО", - сказал Столтенберг об обороне восточного фланга альянса.
В коммюнике будет указано, что Украина больше не нуждается в Плане действий по членству в НАТО, поскольку она продемонстрировала свои возможности и достигла совместимости своих вооруженных сил со стандартами альянса, так как с начала войны получает западную технику, а украинские военнослужащие проходят обучение в западных странах. "Это приближает Украину к членству в НАТО", - указал Столтенберг.
Перспектива членства Украины в Североатлантическом союзе была главной темой обсуждения на саммите НАТО. До сих пор Киев призывал своих партнеров взять на себя обязательства по членству страны после завершения войны, между тем Запад утверждал, что альянсу теперь следует сосредоточиться на практической поддержке.
Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11 и 12 июля. В ходе него проходят встречи лидеров государств-членов НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны. Саммит завершится итоговым заявлением, по которому государствам-членам удалось договориться. После саммита с речью выступит президент США Джо Байден.
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