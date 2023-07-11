Главное за 11 июля ⟩ Остекление лоджий станет проще, Зеленский в Вильнюсе и "фото века" с Праздника песни

За рубежом:

В конце первого дня саммита НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал о принятых решениях на пресс-конференции. Приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда страны альянса согласуют условия, заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал неуверенность и слабость НАТО в отношении вступления Украины в альянс, подчеркнув, что это только поощряет российскую агрессию.

29 июня на пароме Stena Spirit, который направлялся из Польши в Швецию, произошла трагедия. Около 16 часов экипаж парома получил сигнал тревоги, что ребенок выпал за борт, а его мать прыгнула в воду вслед за ним. Их жизни спасти не удалось. По информации, полученной польским информационным агентством Fakt, в этой семье долгое время были большие проблемы.

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