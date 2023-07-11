Закончился первый день саммита НАТО в Вильнюсе, и RUS TVNET осветил как главные события с этого мероприятия, так и самое важное, что произошло в Латвии и мире за уходящий вторник.
Главное за 11 июля ⟩ Остекление лоджий станет проще, Зеленский в Вильнюсе и "фото века" с Праздника песни
Новости Латвии:
С началом реализации нового территориального планирования Риги вступили в силу изменения в остеклении лоджий, что упрощает процедуру согласования - для остекления лоджий в домах второй и третьей групп не требуются документы строительного проектирования, если остекление выполнено в соответствии с утвержденным самоуправлением типовым эскизом остекления лоджий в типовых жилых домах, сообщили RUS TVNET в Рижской думе.
Чтобы побудить нерадивых пользователей электросамокатов быстрее изменить свои привычки и передвигаться более безопасно, компания Bolt вводит новую функцию безопасности - показатель безрассудного вождения. В дальнейшем пользователи, которые регулярно продолжают передвигаться безответственно, будут ограничены.
Сотрудники Рижского отдела Госполиции обращаются к общественности с целью установить личность женщины на фото.
Инспекция здравоохранения отменила запрет на купание на пляжах Дубулты, Асари и Каугури.
Дети выросли, и много лет арендуемая Лигой квартира стала слишком большой и дорогой. Была мысль купить небольшую двухкомнатную квартиру на вторичном рынке в одном из микрорайонов столицы. Женщина накопила на первый взнос, а всю остальную суму планировала взять в кредит в банке. Небольшая двухкомнатная квартира на улице Зилупес ее устроила - второй этаж, светлая и солнечная, состояние помещений и цена - 31 000 евро - хорошие. Когда заем уже был обговорен в кредитном учреждении и собирался прийти оценщик, владелец попросил один день подождать - мол, придут два потенциальных покупателя, и если они заплатят сразу, у них будет преимущество. Так Лига квартиру не купила, так сказать, "осталась с носом".
За рубежом:
В конце первого дня саммита НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал о принятых решениях на пресс-конференции. Приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда страны альянса согласуют условия, заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал неуверенность и слабость НАТО в отношении вступления Украины в альянс, подчеркнув, что это только поощряет российскую агрессию.
29 июня на пароме Stena Spirit, который направлялся из Польши в Швецию, произошла трагедия. Около 16 часов экипаж парома получил сигнал тревоги, что ребенок выпал за борт, а его мать прыгнула в воду вслед за ним. Их жизни спасти не удалось. По информации, полученной польским информационным агентством Fakt, в этой семье долгое время были большие проблемы.
Интересное чтиво:
Новым гостем программы "Мне только спросить" стал футболист "Риги" Марко Регжа, который проводит свой лучший сезон в карьере, а в июне дебютировал за сборную Латвии.
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