Украинка сенсационно выбила с Уимблдона первую ракетку мира

В 1/4 финала 28-летняя украинка победила польку Игу Свёнтек, первую ракетку мира, со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Свитолина пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. 22-летняя Свёнтек выполнила три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Счёт в очном противостоянии сравнялся - 1:1.

За выход в финал Уимблдона Элина Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой (42 WTA), которая обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Элина Свитолина уже выходила в полуфинал Уимблдона в 2019 году, что является её лучшим достижением на турнире. Свёнтек впервые в карьере добралась до четвертьфинала турнира "Большого шлема" в Лондоне.

Напомним, Свитолина не играла с марта 2022 года по апрель 2023-го из-за рождения дочери и занимает сейчас 76-ю строчку в рейтинге WTA.

Женский турнир Уимблдона-2023 продлится до 15 июля. В 2022 году турнир выиграла Елена Рыбакина из Казахстана.