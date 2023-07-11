Под Смилтене 8 лет не могли захоронить тело умершего: все из-за бюрократии

Верховный суд признал законными и обоснованными выводы областного суда о том, что в ситуации, когда у умершего есть родственники, но они отказываются от захоронения умершего или необоснованно медлят с этим, муниципалитет обязан захоронить останки. Теперь самоуправление Смилтенского края в течение семи дней после вступления решения в силу обязано захоронить останки.

27 июля 2015 г. вступило в силу постановление Госполиции о прекращении уголовного дела в связи со смертью лица. Прокуратура Видземе, получив заявление от Центра судебно-медицинской экспертизы о том, что останки умершего длительное время остаются незахороненными, обратилась в самоуправление Смилтенского края с требованием выполнить захоронение или кремацию.