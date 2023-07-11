Под Смилтене 8 лет не могли захоронить тело умершего: все из-за бюрократии

7 июля Верховный суд (AT) принял решение не возбуждать кассационное производство по жалобе третьих лиц на решение областного суда, возлагающего на муниципалитет Смилтенского края обязанность захоронить останки человека. Таким образом решение суда вступило в законную силу.
Верховный суд признал законными и обоснованными выводы областного суда о том, что в ситуации, когда у умершего есть родственники, но они отказываются от захоронения умершего или необоснованно медлят с этим, муниципалитет обязан захоронить останки. Теперь самоуправление Смилтенского края в течение семи дней после вступления решения в силу обязано захоронить останки.
27 июля 2015 г. вступило в силу постановление Госполиции о прекращении уголовного дела в связи со смертью лица. Прокуратура Видземе, получив заявление от Центра судебно-медицинской экспертизы о том, что останки умершего длительное время остаются незахороненными, обратилась в самоуправление Смилтенского края с требованием выполнить захоронение или кремацию.
Муниципалитет отказался захоронить останки, заявив, что это сделают мать и сестра покойного, которые также якобы категорически запретили это делать кому-либо еще. Однако родственницы оказались не согласны с выводами экспертиз и заявили, что они согласятся на переговоры о захоронении только после того проведения новых экспертиз и получения документов, с которыми они будут согласны. Прокуратура обратилась в Административный районный суд с заявлением о возложении обязанности захоронить останки человека на самоуправление.
В постановлении об отказе в возбуждении кассационного производства Верховный суд признал обоснованным вывод областного суда о том, что достоинство человека диктует необходимость его погребения после смерти, и эта обязанность лежит в первую очередь на родственниках умершего. Необоснованное хранение останков нарушает право умершего на уважительное отношение к его телу. Если уголовный процесс прекращен и нет серьезных признаков того, что в ближайшее время он может быть возобновлен, то нет оснований продолжать хранение останков.
В конкретном случае, когда умерший оставался незахороненным в течение более чем семи лет после окончания уголовного производства, и это производство затягивалось, возникла ситуация, при которой ни одно лицо не несло ответственности за длительное непогребение останков усопшего. Поэтому областной суд справедливо приравнял его к случаю, когда у умершего нет родственников и обязанность погребения переходит к муниципалитету.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!