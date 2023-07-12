«Мы из телеграма всё узнавали, как и вы». Командир ЧВК «Вагнер» рассказывает, как для них прошел мятеж и что будет с наемниками дальше

Эту информацию Би-би-си подтвердил один бывший наемник ЧВК «Вагнер», сейчас служащий в ВС РФ: «Там за это [общение с журналистами] людей на сегодняшний день минусуют. Исчезают люди». Это же говорят два действующих наемника, ранее общавшихся с журналистами и теперь отказывающихся от этого из-за того, что считают угрозу «обнуления», по словам одного из них, «более чем реальной».

На вопрос, почему во время «марша на Ростов» наемники охотно и много разговаривали с местными жителями, Глеб отвечает, что разговорчивыми были только «зэки», которых вообще никто ни о чем не предупреждает «и за людей не считает», добавляет он.

Несмотря на то, что Пригожин уже несколько месяцев не может вербовать людей в исправительных колониях, в рядах наемников есть немало тех, кто не воспользовался возможностью уехать домой после полугода на передовой, а перезаключил контракт и продолжил воевать. Сразу три журналиста, работавших в Ростове во время захода туда военных Пригожина, подтверждают, что, несмотря на общую «дружелюбность и расслабленность», как только вагнеровцы слышали, что с ними говорит журналист — моментально сворачивали разговор и говорили, что «с прессой не общаются».