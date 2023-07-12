В Риге, на Кливерсале, во дворе дома обнаружено тело женщины

Во второй половине дня во вторник, 11 июля, в Риге, на Кливерсале, во дворе многоквартирного дома было обнаружено тело мертвой женщины, сообщил TVNET очевидец. В государственной полиции подтвердили, что был получен вызов в связи с найденным телом человека.
Как рассказал TVNET очевидец, тело женщины было найдено во дворе в кустах. Сначала на место происшествия прибыла бригада Неотложной медицинской помощи, которая накрыла тело синеватой пленкой, после чего приехал экипаж Государственной полиции. Вскоре после прибытия полиции приехало и рижское похоронное бюро, которое доставило тело в морг.
Как подтвердили в Государственной полиции, в связи с произошедшим начат уголовный процесс и назначены экспертизы, однако предварительная информация не свидетельствует о совершении преступления.
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