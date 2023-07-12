В Риге, на Кливерсале, во дворе дома обнаружено тело женщины

Во второй половине дня во вторник, 11 июля, в Риге, на Кливерсале, во дворе многоквартирного дома было обнаружено тело мертвой женщины, сообщил TVNET очевидец. В государственной полиции подтвердили, что был получен вызов в связи с найденным телом человека.