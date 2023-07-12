Украина: Коллаборанты Луганска готовятся к бегству в Россию

Коллаборанты из администрации Луганской области пытаются договориться с Кремлем о возможности эвакуироваться на территорию России в случае, если область будет освобождена от российской оккупации, сообщил украинский Центр национального сопротивления.
"В контексте наступательной операции Сил обороны Украины ячейка коллаборационистов на временно оккупированной территории Луганской области стремится получить гарантии безопасности от высшего политического руководства РФ в случае освобождения региона от российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.
Центр национального сопротивления сообщил, что Кремль решил создать условия для эвакуации небольшой группы коллаборантов из Луганской области на территорию России, чтобы далее интегрировать эту группу в общественно-политическую жизнь России.
"С этой целью запланировано привлечь ориентировочно от 10 до 15 человек, работающих в местной оккупационной администрации к членству во всероссийской политической партии "Единая Россия" и выдать соответствующие партийные билеты", - отмечает Центр национального сопротивления.
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