Украина: Коллаборанты Луганска готовятся к бегству в Россию

"В контексте наступательной операции Сил обороны Украины ячейка коллаборационистов на временно оккупированной территории Луганской области стремится получить гарантии безопасности от высшего политического руководства РФ в случае освобождения региона от российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

Центр национального сопротивления сообщил, что Кремль решил создать условия для эвакуации небольшой группы коллаборантов из Луганской области на территорию России, чтобы далее интегрировать эту группу в общественно-политическую жизнь России.

"С этой целью запланировано привлечь ориентировочно от 10 до 15 человек, работающих в местной оккупационной администрации к членству во всероссийской политической партии "Единая Россия" и выдать соответствующие партийные билеты", - отмечает Центр национального сопротивления.