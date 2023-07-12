Главное за 12 июля ⟩ В Риге начнут взымать пени за просрочку, завершился саммит НАТО и штраф за помощь РФ

За рубежом:

Саммит НАТО в Вильнюсе завершился. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции рассказал, о чем договорились страны НАТО. RUS TVNET вел прямую трансляцию пресс-конференции.

В среду, 12 июля, во второй день саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели двустороннюю встречу, после которой прошла пресс-конференция. RUS TVNET вел онлайн-трансляцию пресс-конференции из Вильнюса.

Владимир Путин, назвавший мятеж ЧВК "Вагнер" предательством, оказывается, уже после этого заявления встречался с Евгением Пригожиным и "советом командиров" наемников. Кто эти люди, как мятеж выглядел для самих наемников и что с ними будет дальше, Би-би-си рассказал один из командиров незаконного вооруженного формирования.

Почему белорусские государственные СМИ называют власти в Киеве "неконституционно захватившими власть бандеровцами"? RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда" белорусского независимого медиа Zerkalo.io и украинского "24 Канала" (24tv.ua). В нем объясняется, как пропагандисты Лукашенко воюют с Украиной фейками.

Немецкие следственные органы обнаружили следы подводной взрывчатки в образцах, взятых с яхты, которая, как подозревает следствие, могла быть использована для подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом во вторник, 11 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо Германии в Совет Безопасности ООН.

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