За день произошло множество событий - в Вильнюсе завершился саммит НАТО, полиция продолжает расследование убийства маленькой Юстине Рейниковой, а прокуратура оштрафовала гражданина Латвии за незаконную поддержку России. Об этих и других новостях уходящей среды, 12 июля, расскажет RUS TVNET.
Главное за 12 июля ⟩ В Риге начнут взымать пени за просрочку, завершился саммит НАТО и штраф за помощь РФ
Новости Латвии:
С 1 августа возобновляется применение пени за просрочку платежей для клиентов Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). С окончанием отопительного сезона и стабилизацией ситуации в энергетическом секторе, когда цены на энергоресурсы значительно снизились, изменились обстоятельства, на основании которых ранее приостанавливалось начисление процентов за просрочку платежей. Такое решение приняли рижские муниципальные предприятия Rīgas siltums и Rīgas ūdens, сообщили RUS TVNET в RNP.
Государственная полиция продолжает расследование убийства Юстине Рейниковой. В свою очередь, оба подозреваемых - отец и мачеха девочки - и их адвокаты пока не планируют просить изменения примененной меры пресечения - ареста.
Несмотря на то, что по национальности он латыш и всю жизнь говорил на государственном языке, водитель такси вынужден доказывать свои языковые навыки как минимум на уровне В1, сообщает передача Bez Tabu.
Генеральная прокуратура оштрафовала гражданина Латвии на 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Во второй половине дня во вторник, 11 июля, в Риге, на Кливерсале, во дворе многоквартирного дома была обнаружена мертвая женщина, сообщил TVNET очевидец. В Государственной полиции подтвердили, что был получен вызов в связи с найденным телом человека.
За рубежом:
Саммит НАТО в Вильнюсе завершился. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции рассказал, о чем договорились страны НАТО. RUS TVNET вел прямую трансляцию пресс-конференции.
В среду, 12 июля, во второй день саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели двустороннюю встречу, после которой прошла пресс-конференция. RUS TVNET вел онлайн-трансляцию пресс-конференции из Вильнюса.
Владимир Путин, назвавший мятеж ЧВК "Вагнер" предательством, оказывается, уже после этого заявления встречался с Евгением Пригожиным и "советом командиров" наемников. Кто эти люди, как мятеж выглядел для самих наемников и что с ними будет дальше, Би-би-си рассказал один из командиров незаконного вооруженного формирования.
Почему белорусские государственные СМИ называют власти в Киеве "неконституционно захватившими власть бандеровцами"? RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда" белорусского независимого медиа Zerkalo.io и украинского "24 Канала" (24tv.ua). В нем объясняется, как пропагандисты Лукашенко воюют с Украиной фейками.
Немецкие следственные органы обнаружили следы подводной взрывчатки в образцах, взятых с яхты, которая, как подозревает следствие, могла быть использована для подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом во вторник, 11 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо Германии в Совет Безопасности ООН.
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