СМИ: Скандальный канадский хоккеист хочет получить российское гражданство

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг сообщил, что Лайпсик направил свое заявление о предоставлении гражданства президенту России Владимиру Путину.

"Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину. В футболе это достаточно распространенная практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе - это как Канада в хоккее".

Лайпсик был выдворен из "Вашингтон Кэпиталз" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после скандала. В сезоне 2019/20, будучи игроком клуба "Вашингтон Кэпиталз", Лайпсик, вместе с еще одним хоккеистом Джеком Родуолдом и своим братом Джереми, попал в неприятную историю, связанную с соцсетями. В Instagram-переписке Лайпсик позволил себе несколько оскорбительных высказываний в адрес женщин и игроков в групповом чате. Например, жену главного тренера, своей бывшей команды "Ванкувер Кэнакс", Лайпсик назвал жирной, кроме того, под огонь Брендана попали темнокожие девушки и его бывшие партнерши. Досталось от канадца и партнерам по команде.

Свою карьеру в КХЛ он начал в 2020 году в составе московского ЦСКА, после чего в течение двух сезонов представлял магнитогорский "Металлург". В следующем сезоне канадец будет выступать за петербургский СКА.

В регулярном чемпионате НХЛ он провел 187 игр, забросив 16 шайб и сделав 43 передачи.