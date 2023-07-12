Президент ждет ясности по составу правительства ко второй половине августа

В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 он сказал, что у политиков есть около месяца, чтобы договориться друг с другом, кто с кем будет работать дальше.

Ринкевич напомнил, что осенью начнется разработка госбюджета на следующий год, а 15 августа правительство обязалось начать переговоры по таким важным вопросам, как налоги, школьная сеть и здравоохранение. К этому моменту должно быть ясно, сможет ли правительство достичь согласия по этим вопросам.

Президент подчеркнул, что правительство не распалось и в ближайший месяц он не планирует никаких действий, которые могли бы повлиять на возможные перестановки. Однако к середине августа он хочет знать, о чем договорились потенциальные партнеры по коалиции в ходе переговоров.

На вопрос о том, не исключена ли отставка правительства, Ринкевич ответил, что ничего не исключает, но в то же время не хочет своими комментариями влиять на политический процесс.