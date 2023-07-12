Президент ждет ясности по составу правительства ко второй половине августа

Президент Эдгар Ринкевич ожидает ясности о дальнейшем составе правительства к середине или во второй половине августа.
В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 он сказал, что у политиков есть около месяца, чтобы договориться друг с другом, кто с кем будет работать дальше.
Ринкевич напомнил, что осенью начнется разработка госбюджета на следующий год, а 15 августа правительство обязалось начать переговоры по таким важным вопросам, как налоги, школьная сеть и здравоохранение. К этому моменту должно быть ясно, сможет ли правительство достичь согласия по этим вопросам.
Президент подчеркнул, что правительство не распалось и в ближайший месяц он не планирует никаких действий, которые могли бы повлиять на возможные перестановки. Однако к середине августа он хочет знать, о чем договорились потенциальные партнеры по коалиции в ходе переговоров.
На вопрос о том, не исключена ли отставка правительства, Ринкевич ответил, что ничего не исключает, но в то же время не хочет своими комментариями влиять на политический процесс.
Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") ранее призвал партнеров по коалиции "отложить в сторону личные амбиции и страх за свои должности".
Премьер отметил, что инициированные "Новым Единством" переговоры партий проходят интересно, но проблема в том, что в них участвуют только оппозиционные партии - Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные". Две коалиционные партии - "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение - на приглашение участвовать в переговорах не откликнулись.
По мнению Кариньша, это не свидетельствует о духе сотрудничества. Он сравнил ситуацию с периодом до выборов, когда партии занимали довольно категоричные позиции, и это, по его мнению, "не очень плодотворно".
Кариньш напомнил, что все избранные народом политики должны работать на благо избирателей и страны, призвав представителей партий собраться вместе и в ходе обсуждения найти лучшие решения.
В настоящее время в правящую коалицию входят "Новое Единство", ОС и Нацобъединение, но после президентских выборов, на которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке единого кандидата, Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными".
Ранее Кариньш заявил, что хочет расширить коалицию, чтобы ускорить работу по оптимизации школьной сети, улучшению ситуации в здравоохранении, вопросам рабочей силы, выводу госпредприятий на биржу и социальным вопросам, в частности, по ратификации Стамбульской конвенции "как символического, но глубоко значимого жеста Сейма" и выполнению решения Конституционного суда о партнерских отношениях.
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