Передача: В Кенгарагсе дети устроили пожар в заброшенном доме

Дети подожгли заброшенный дом на улице Прушу в Кенгарагсе, принадлежащий Рижской думе, сообщает передача Degpunktā.
"Я больше туда не хожу, раньше ходила, когда все только начиналось. Тогда, конечно, было страшно и шла посмотреть, но уже нет. Там уже непрерывно, почти каждый день пожар", - рассказала местная жительница.
Представитель жилищного департамента Рижской думы Мартиньш Вилемсонс указал, что дом планируют реконструировать, а пока в нем закрыты все входы.
Площадь возгорания составила десять квадратных метров. По информации передачи, дети подожгли мусор.
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