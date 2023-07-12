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Передача: В Кенгарагсе дети устроили пожар в заброшенном доме

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Дети подожгли заброшенный дом на улице Прушу в Кенгарагсе, принадлежащий Рижской думе, сообщает передача Degpunktā.

"Я больше туда не хожу, раньше ходила, когда все только начиналось. Тогда, конечно, было страшно и шла посмотреть, но уже нет. Там уже непрерывно, почти каждый день пожар", - рассказала местная жительница.

Представитель жилищного департамента Рижской думы Мартиньш Вилемсонс указал, что дом планируют реконструировать, а пока в нем закрыты все входы.

Площадь возгорания составила десять квадратных метров. По информации передачи, дети подожгли мусор.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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