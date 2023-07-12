Видео ⟩ СМИ: Легендарный украинский спортсмен помогает России

Семейная компания легкоатлета "Монблан" зарегистрировалась в российском реестре юридических лиц и ведет бизнес на оккупированных территориях, пишет "Медуза" со ссылкой на расследование.

Бубка еще в 90-е вел бизнес в Донецке - совместно с братом Василием они создали несколько предприятий. После 2014 года часть компаний Бубки остановила свою деятельность, некоторые фирмы он покинул.

Согласно данным Bihus.Info, три фирмы - ООО "Спортивный клуб Сергея Бубки", ООО "Фирма"Монблан"", ООО "Укрниколдон" - все еще работают, зарегистрировавшись в реестрах ДНР.

Так, "Монблан" торгует горючим. После 2014 года компания поменяла юридический адрес с Донецка на Волноваху и участвовала в украинских тендерах до 2018 года.

В свою очередь, журналисты заявляют, что с начала 2023 года "Монблан" можно найти в российском реестре юридических лиц. В настоящее время она снова базируется в Донецке, а ее владельцами числятся Сергей и Василий Бубки.

Журналистам удалось обнаружить на сайте госзакупок РФ три контракта на поставку горючего. Контракты заключены между "Монблан" и органами власти аннексированной ДНР - министерством здравоохранения и казначейством. На всех трех договорах дата - май 2023 года. Общая сумма контрактов свыше 800 тысяч рублей (около 8 077,21 евро).

В свою очередь, фирмы "Спортивный клуб Сергея Бубки" и "Укрниколдон" тоже были зарегистрированы в российском реестре юрлиц.