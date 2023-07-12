Видео ⟩ G7 и Украина подписали декларацию о гарантиях безопасности

Видео: Пресс-конференция Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

Лидеры стран G7 и президент Украины Владимир Зеленский по окончании саммита НАТО в Вильнюсе объявили о подписании декларации о военной помощи и гарантиях безопасности Украины со стороны стран "большой семерки", об этом пишет Русская служба BBC.

В декларации говорится, что страны G7 обязуются обеспечивать обороноспособность и безопасность Украины на основе долгосрочных двусторонних соглашений.

"Это дает совершенно новые возможности обеспечения нашей безопасности", - сказал Зеленский на короткой церемонии.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11 и 12 июля. В ходе него состоялись встречи лидеров государств-членов НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны. Саммит завершился итоговым заявлением, по которому государствам-членам удалось договориться.