Самая богатая спортсменка планеты впервые стала мамой

У 25‑летней спортсменки и рэпера Cordae родилась дочь. Новоиспеченные родители пока не раскрыли имя, которое планируют дать девочке.

Осака сообщила поклонникам о беременности в январе 2023 года, а 2 июня опубликовала фото, в котором рассекретила пол ребёнка.

Напомним, японская теннисистка в начале 2023 года объявила о перерыве в спортивной карьере из‑за беременности. С отцом малышки рэпером Cordae Наоми состоит в отношениях с 2019 года.

Наоми Осака третий год подряд возглавляет список самых богатых спортсменок планеты. В 2021 году теннисистка заработала более 57 млн долларов, из которых 55 млн она получила по спонсорским контрактам, а 2,3 млн - в качестве призовых за турниры.