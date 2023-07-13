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Самая богатая спортсменка планеты впервые стала мамой

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Наоми Осака
Наоми Осака Фото: AFP/Scanpix

Бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака впервые стала матерью, сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

У 25‑летней спортсменки и рэпера Cordae родилась дочь. Новоиспеченные родители пока не раскрыли имя, которое планируют дать девочке.

Осака сообщила поклонникам о беременности в январе 2023 года, а 2 июня опубликовала фото, в котором рассекретила пол ребёнка.

Напомним, японская теннисистка в начале 2023 года объявила о перерыве в спортивной карьере из‑за беременности. С отцом малышки рэпером Cordae Наоми состоит в отношениях с 2019 года.

Наоми Осака третий год подряд возглавляет список самых богатых спортсменок планеты. В 2021 году теннисистка заработала более 57 млн долларов, из которых 55 млн она получила по спонсорским контрактам, а 2,3 млн - в качестве призовых за турниры.

25-летняя Осака по два раза побеждала на Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Японка намерена вернуться к выступлениям на соревнованиях в 2024 году, а одной из своих целей теннисистка называла золотую медаль Олимпийских игр в Париже.

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