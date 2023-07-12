Параолимпиец Апинис получил золотую медаль после дисквалификации соперника

Во вторник Апинис завершил соревнования в группе F52, заняв второе место после индийца Аджиткумара Амрутлала Панчала.

LPK получил подтверждение о дисквалификации индийского спортсмена на основании неправильного медицинского класса. Делегации Латвии, Литвы и Хорватии подали протест на индийского спортсмена.

На бразильца Андре Роше, который занял третье место, также был подан протест за техническое нарушение. Он лишился бронзовой медали и занял пятое место.

Таким образом, Апинис стал чемпионом. Он метнул диск на 20,46 метра. На втором месте поляк Петр Косевич с результатом 19,87 метра, а на третьем хорват Велимир Шандор с результатом 18,69 метра. Эти два спортсмена обошли Апиниса на прошлогодних Паралимпийских играх в Токио.

Апинис является трехкратным чемпионом Паралимпийских игр по метанию диска, он также семь раз выигрывал чемпионат мира в этой дисциплине.

Чемпионат мира по легкой атлетике продлится до 17 июля.