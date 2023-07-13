То ли абсурд, то ли победа. Что получила Украина на саммите НАТО в Вильнюсе

Непонятные условия

Еще одна задача, которую Киев ставил перед собой на Вильнюсском саммите, - максимально упростить будущую процедуру обретения Украиной членства в НАТО.

Формально эта задача выполнена: в итоговом коммюнике речь идет о том, что Украине не нужно будет реализовывать План действий по членству (ПДЧ), через который в конце 1990-х — начале 2000-х проходили новые члены НАТО.

Но не все так просто. Ведь остается открытым вопрос, что это за условия, упомянутые в итоговом коммюнике.

Само коммюнике ответа на этот вопрос не дает. Поэтому остается пространство для интерпретаций, и это пространство непозволительно широко для саммита, который должен был расставить все точки над і в отношениях между Украиной и НАТО.

С одной стороны, есть позиция Владимира Зеленского. Он на пресс-конференции по окончании саммита заявил, что воспринимает слово «условия» просто как окончание войны.

"В тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО… Я сегодня другого мнения не слышал", - сказал он.

С тем, что Украине членство в НАТО до окончания войны не светит, согласны и в Киеве, и на Западе. Вступи Украина в альянс сейчас - в состоянии войны с Россией оказалась бы 31 страна НАТО, а это никому из них не нужно.