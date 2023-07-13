Ночной обстрел Киева: погиб один человек

"В Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего", - написал он.

Ранее в Киеве, области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Силы ПВО сбили над Киевом 10 запущенных из России иранских беспилотников Shahed, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет Русская служба BBC.

"Этой ночью была массированная атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около 10 вражеских целей", – написал он в Telegram.

Он также подтвердил информацию о падении обломков в четырех районах Киева.

"Предварительно, есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек. Информация оперативной сводки обновляется", - добавил он.