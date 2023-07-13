Видео ⟩ Трагические аварии в Бауском крае и Балдоне: погибли два человека

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вскоре после 23:00 в среду в VUGD поступило сообщение о том, что в Рундальской волости Бауского края произошло столкновение двух легковых автомобилей. Прибывшие на место пожарные установили, что в каждой из машин застряли люди, которые не могли самостоятельно выбраться из-под обломков. С помощью гидроинструмента пожарные освободили людей и передали их медикам.

Один из тех, кого достали из машины, погиб в аварии. Еще два человека самостоятельно выбрались из машин.

В свою очередь, в четверг утром около 6 часов в VUGD поступил вызов из Балдонской волости Кекавского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели использовали гидравлические инструменты, чтобы освободить пострадавших.

В аварии пострадали три человека, их доставили к медикам. В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек.

В среду в Рижском регионе в ДТП зарегистрировано 12 пострадавших, в Земгале - четыре, в Латгале - три, в Курземе и Видземе - по одному. Шесть пострадавших были велосипедистами, пять - водителями электросамокатов и три - пешеходами.

Вчера полиция арестовала двух водителей за вождение в нетрезвом виде - одного в Видземе и одного в Рижском регионе. Двое задержанных водителей находились за рулем своих транспортных средств в таком состоянии алкогольного опьянения, что им грозит уголовная ответственность, поэтому транспортное средство будет конфисковано либо будет взыскана его стоимость.

Всего вчера полиция составила 368 протоколов о нарушении правил дорожного движения.