RFS и "Рига" начали еврокубки с сухих побед

Латвийские футбольные клубы RFS и "Рига" с побед стартовали в первом отборочном раунде Лиги конференций.
RFS свой первый матч первого отборочного раунда Лиги конференций провела на вызде и одержала победу над "Македонией" из города Скопье - 1:0.
Матч прошёл при температуре около +37 градусов с несколькими перерывами на охлаждение. В первом тайме рижане чаще атаковали и первыми открыли счёт в матче - на 34-й минуте отличился Андрей Илич, которому ассистировал Седрик Куадио.
Во втором тайме хозяева чувствовали себя более комфортно в жаркую погоду и чаще, чем в первые 45 минут, угрожали воротам RFS, но команда под руководством Виктора Мороза сумела сохранить победный счёт. В компенсированное арбитром время Куадио мог удвоить преимущество гостей, но мяч после его удара попал в штангу ворот.
Ответная встреча между командами запланирована на 20 июля в Слоке. Победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с азербайджанским клубом "Сабах".
"Рига" на стадионе "Сконто" принимала исландский "Викингур" из Рейкьявика и одержала убедительную победу со счётом 2:0.
В первом тайме рижане больше владели мячом и угрожали воротам соперника, но в большинстве случаев хозяев подводила реализация. Первая реальная возможность открыть счёт в матче была у исландской команды, когда на 17-й минуте один из игроков "Викингура" отправил мяч в штангу ворот Нила Пуриньша.
На 31-й минуте "Рига" наконец смогла реализовать свой момент и после розыгрыша углового красивым ударом через себя отличился Дуглас Аурелиу. Удвоить своё преимущество "Рига" сумела на 52-й минуте - автором гола стал Марко Регжа, который замкнул прострел Микаэля Сойсало с правого фланга. В оставшееся время темп игры спал и счёт на табло не изменился.
Ответная игра между командами пройдёт 20 июля в Исландии. Победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с венгерским клубом "Кечкемет".
Напомним, место во втором раунде обеспечила ещё одна латвийская команда "Ауда", выигравшая в предыдущем сезоне Кубок Латвии. Латвийская команда дебютирует в еврокубках в матчах против словацкого "Спартака" из Трнавы.
Для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.
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