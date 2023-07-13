RFS и "Рига" начали еврокубки с сухих побед

RFS свой первый матч первого отборочного раунда Лиги конференций провела на вызде и одержала победу над "Македонией" из города Скопье - 1:0.

Матч прошёл при температуре около +37 градусов с несколькими перерывами на охлаждение. В первом тайме рижане чаще атаковали и первыми открыли счёт в матче - на 34-й минуте отличился Андрей Илич, которому ассистировал Седрик Куадио.

Во втором тайме хозяева чувствовали себя более комфортно в жаркую погоду и чаще, чем в первые 45 минут, угрожали воротам RFS, но команда под руководством Виктора Мороза сумела сохранить победный счёт. В компенсированное арбитром время Куадио мог удвоить преимущество гостей, но мяч после его удара попал в штангу ворот.

Ответная встреча между командами запланирована на 20 июля в Слоке. Победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с азербайджанским клубом "Сабах".

"Рига" на стадионе "Сконто" принимала исландский "Викингур" из Рейкьявика и одержала убедительную победу со счётом 2:0.