Определились финалистки Уимблдона

В первой игре чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла представительницу Украины Элину Свитолину - 6:3, 6:3. Во второй полуфинальной встрече вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси уступила теннисистке из Туниса Онс Жабер - 7:6, 4:6, 3:6.

Если бы Соболенко вышла в финал, то стала бы первой ракеткой мира, опередив польскую теннисистку Игу Свёнтек.

Вондроушова стала первой с 1963 года несеяной теннисисткой, которая сумела выйти в финал Уимблдона. Чешка, которая сенсационно вышла в финал, на данный момент занимает 42‑е место в мировом рейтинге, а Жабер занимает шестую строчку.

Отметим, что Жабер во второй раз подряд вышла в финал Уимблдона. В финале Уимблдона в 2022 году Жабер проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана, которую на нынешнем турнире выбила в четвертьфинале.

Финал Уимблдона-2023 состоится 15 июля.