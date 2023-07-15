Роналду запустил новый бизнес и попал в скандал. Португальца уличили во лжи

В рамках маркетинговой кампании утверждалось, что вода положительно влияет на здоровье потребителя. Производители и футболист заявляли, что вода является щелочной, а её pH - 9, но это не соответствует действительности, пишет гастрономический сайт El Comidista.

Кроме того, в материале говорится, что вода, скорее всего, добывается в Португалии, а не в испанской Авиле, как утверждает производитель. El Comidista пишет, что у URSU нет скважин в районе Авилы.

"Польза для здоровья воды URSU9, которую продаёт бренд, спонсируемый футболистом, более чем сомнительна: она не является "антиоксидантной", а её щелочность бесполезна", - сообщает сайт El Comidista.

При этом цена на воду Роналду почти в два раза превышает стоимость продукции других брендов с аналогичными качествами.

Отмечается, что в Испании нет законов, ограничивающих использование недостоверных заявлений о положительном влиянии продукта на состояние здоровья потребителя, чем и воспользовались производители этой минеральной воды.

Для Роналду бизнес по производству и продаже воды - уже 5-й проект его именной компании CR7. Согласно информации на сайте футболиста, он также занимается производством солнцезащитных очков, нижнего белья, обуви и парфюма.