Эрдоган объяснил, почему разрешил командирам "Азова" вернуться в Украину

Он подчеркнул, что договоренность о пребывании командиров "Азова" в Турции после их освобождения из плена была достигнута после двустороннего соглашения между Украиной и Россией. Турция была лишь поставщиком убежища в этом вопросе.

Эрдоган заявил, что отпустил "азовцев" домой только потому, что об этом его попросил президент Украины Владимир Зеленский. При этом Россия "достаточно быстро изменила свое негативное отношение" к возвращению защитников "Азовстали" домой, заявил турецкий лидер.

"В начале были некоторые возражения со стороны России, но когда они узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация изменилась в положительную сторону", - сказал Эрдоган, избегая дальнейших комментариев.

Уже сообщалось, что 8 июля Владимир Зеленский вернулся с визита в Турцию вместе с командирами отряда "Азов", которые после падения Мариуполя были интернированы в Турцию.

"Вернулись домой из Турции и привезли домой наших героев. Наконец вместе с близкими будут украинские солдаты Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега", - написал Зеленский в Telegram.