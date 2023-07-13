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Эрдоган объяснил, почему разрешил командирам "Азова" вернуться в Украину

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Владимир Зеленский на саммите НАТО в Литве
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Литве Фото: EPA/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил журналистам на саммите НАТО в Вильнюсе, почему он разрешил командирам подразделения "Азов" вернуться в Украину.

Он подчеркнул, что договоренность о пребывании командиров "Азова" в Турции после их освобождения из плена была достигнута после двустороннего соглашения между Украиной и Россией. Турция была лишь поставщиком убежища в этом вопросе.

Эрдоган заявил, что отпустил "азовцев" домой только потому, что об этом его попросил президент Украины Владимир Зеленский. При этом Россия "достаточно быстро изменила свое негативное отношение" к возвращению защитников "Азовстали" домой, заявил турецкий лидер.

"В начале были некоторые возражения со стороны России, но когда они узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация изменилась в положительную сторону", - сказал Эрдоган, избегая дальнейших комментариев.

Уже сообщалось, что 8 июля Владимир Зеленский вернулся с визита в Турцию вместе с командирами отряда "Азов", которые после падения Мариуполя были интернированы в Турцию.

"Вернулись домой из Турции и привезли домой наших героев. Наконец вместе с близкими будут украинские солдаты Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега", - написал Зеленский в Telegram.

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