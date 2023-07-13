СМИ: Более 200 российских спортсменов решили сменить спортивное гражданство, чтобы продолжать карьеру

"Холод" изучил сведения об участниках международных соревнований и реестры спортивных федераций.

Согласно информации журналистов, больше всего спортсменов, которые сменили спортивное гражданство в 2022-2023 годах, среди шахматистов (141). Большая часть спортсменов не заявляют публично о смене спортивного гражданства, и об этом становится известно лишь во время соревнований. Однако Международная шахматная организация отслеживает и публикует данные о переходе спортсменов из федерации одного государства в другое.

Помимо этого, Россия потеряла по 11 атлетов в фигурном катании и конном спорте, по пять человек - в художественной гимнастике и теннисе, по четыре - в автоспорте и футболе. Еще из 16 других видов спорта ушло по одному-два человека, пишет издание.

Как сообщается, больше всего спортсменов принял Израиль - 25 россиян. Сербия приняла 19 спортсменов, Германия - 13, Франция - 12.

Кроме того, уточняется, что число спортсменов, которые сменили спортивное гражданство, может быть гораздо больше. Объясняется это тем, что среди тех, кто решился на это, много молодых непубличных спортсменов из не самых популярных видов спорта.