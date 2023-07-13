ООН предложила РФ сделку: продлить зерновую сделку в обмен на доступ к SWIFT

В мае Россия одобрила продление "Черноморской зерновой инициативы" или "зерновой сделки" до 17 июля. В рамках ее военный флот РФ не мешает вывозу зерна из Украины. Тогда МИД России подтвердил пять "систематических задач", которые должны быть решены в рамках соглашения между Россией и ООН. Одним из требований было обеспечение "Россельхозбанку" доступа к системе SWIFT, который был заблокирован Евросоюзом в июне 2022 года. В мае Брюссель сообщил, что не планирует рассматривать вопрос о восстановлении доступа российских банков к SWIFT.

Однако в Евросоюзе не исключают, что доступ к SWIFT может получить дочерняя компания "Россельхозбанка", что позволит проводить операции с зерном и продуктами из него. Тем временем Гутерриш предложил Путину согласиться на продление соглашения в обмен на согласие Евросоюза предоставить дочерней структуре "Россельхозбанка" доступ к SWIFT.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, мешающие финансовым операциям, осуществляемым через "Россельхозбанк" - это одна из главных проблем, о которых говорит Россия. Жизненно важно, что в будущем можно будет перевозить украинское зерно через Черное море", - заявил пресс-советник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он не предоставил дальнейших комментариев, но добавил, что Гутерриш готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами и готов обсудить свое предложение с Россией. Кремль не ответил на запрос Reuters о комментариях.