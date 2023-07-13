Главное за 13 июля ⟩ Концерт Незлобина, 1845 евро для вернувшихся в Латвию и рижане об электросамокатах

За рубежом:

Ссылаясь на выполнения санкций ЕС, власти Германии все чаще налагают арест на личные автомобили с российскими номерами. Пострадавшие - не только граждане России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил журналистам на саммите НАТО в Вильнюсе, почему он разрешил командирам подразделения "Азов" вернуться в Украину.

Южную Европу и северо-западную часть Африки захлестнула волна жары. Прогнозируется, что в ближайшие дни возможны рекордно высокие температуры, пишет BBC.

Интересное чтиво:

В среду в Юрмале прошел юмористический концерт "Александр Незлобин и друзья". Как смешили латвийского зрителя русскоязычные артисты, которые теперь разбросаны по всему свету: США, Израиль, Турция?

Всем, кто собирается в путешествие в Исландию, всегда советуют учитывать, что проживание там очень дорогое, и по возможности брать все необходимое из дома с собой, чтобы ничего не покупать на месте. Однако, как оказалось, времена изменились и за отдельными категориями товаров можно отправиться на шопинг в Исландию.

14 и 15 июля на Луцавсале пройдет фестиваль Positivus. Его организатор Гиртс Майорс рассказал, как идет подготовка.

На днях резонансной стала публикация посетителя Вселатвийского праздника песни и танца, в которой он утверждал, что два латвийских инфлюенсера основательно испортили ему и другим людям праздник.

Представительница Латвии на Miss Business Global 2023 Алиса Мишковская, занявшая ранее в конкурсе второе место, то есть получившая титул первой вице-мисс, в итоге все же стала победительницей.

Бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака впервые стала матерью, сообщает Женская теннисная ассоциация.

Российская певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова) призналась, что уже длительное время проходит лечение от алкогольной зависимости в клинике. Об этом артистка рассказала в обращении к своим поклонникам в Instagram.