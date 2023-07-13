Середина недели подходит к концу, а впереди нас, кажется, ждет, волна настоящей жары. RUS TVNET собрал главное, что произошло в Латвии и мире за уходящий четверг, 13 июля.
Главное за 13 июля ⟩ Концерт Незлобина, 1845 евро для вернувшихся в Латвию и рижане об электросамокатах
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать мнение жителей об электросамокатах (скутерах), которые заполонили летнюю столицу, а также о необходимых ограничениях на вождение этого транспортного средства. Ответы рижан смотрите на видео!
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter прокомментировал решение прокуратуры оштрафовать гражданина Латвии, помогавшему России, на 15 тысяч евро. Глава государства заявил, что "некоторые решения прокуратуры вызывают множество вопросов".
Рижская дума утвердила программу поддержки релокации диаспоры, которая предусматривает выплату пособий реэмигрантам в размере 1845 евро.
Никакой "охоты" на граждан РФ, которые не подали заявление на продление ВНЖ, не будет, но они столкнутся с неудобствами, сказал министр внутренних дел Марис Кучинскис.
Вчера в Латвии зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 21 пострадал. Кроме того, ДТП с погибшим было зарегистрировано также утром в четверг, 13 июля.
Как изменилась в этом году оценка латвийскими русскоязычными войны России в Украине, Путина и возможности этнических конфликтов в Латвии? Радикальных изменений нет, "глаза не открылись". Хотя рейтинг Путина среди русских упал еще ниже, даже после года кровавой войны и тысяч жертв латвийское общество по-прежнему придерживается совершенно противоположных оценок войны.
За рубежом:
Ссылаясь на выполнения санкций ЕС, власти Германии все чаще налагают арест на личные автомобили с российскими номерами. Пострадавшие - не только граждане России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил журналистам на саммите НАТО в Вильнюсе, почему он разрешил командирам подразделения "Азов" вернуться в Украину.
Южную Европу и северо-западную часть Африки захлестнула волна жары. Прогнозируется, что в ближайшие дни возможны рекордно высокие температуры, пишет BBC.
Интересное чтиво:
В среду в Юрмале прошел юмористический концерт "Александр Незлобин и друзья". Как смешили латвийского зрителя русскоязычные артисты, которые теперь разбросаны по всему свету: США, Израиль, Турция?
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На днях резонансной стала публикация посетителя Вселатвийского праздника песни и танца, в которой он утверждал, что два латвийских инфлюенсера основательно испортили ему и другим людям праздник.
Представительница Латвии на Miss Business Global 2023 Алиса Мишковская, занявшая ранее в конкурсе второе место, то есть получившая титул первой вице-мисс, в итоге все же стала победительницей.
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