Беларусь вступает в ШОС. Чем Китай может помочь Лукашенко?

"У ШОС большой экономический потенциал, одна из заявленных целей организации - создание зоны свободной торговли, - продолжает Мацукевич. - Страны, входящие в организацию, могут купить все, что производит Беларусь. В приоритете - калийные удобрения, сельхозпродукция. Вступление в ШОС может решить и логистические проблемы, например, доступ через Иран к торговле со странами Африки".

При этом Шанхайская организация сотрудничества не предоставляет экономической помощи, напоминает Турарбекова. Недавно президент Казахстана раскритиковал ШОС, посетовав, что за 20 лет существования ей не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта. В организации, добавляет политолог, нет механизмов финансового сопровождения проектной деятельности, своего инвестиционного фонда.

"ШОС следует рассматривать как площадку, куда Лукашенко сможет приехать, чтобы обсудить свои интересы. Это гораздо проще, чем организовать личный визит в Китай или Индию, - поясняет Турарбекова в беседе с DW. - Само по себе членство не обеспечит Беларуси ни кредитов, ни роста экспорта. По каждой позиции нужно будет договариваться отдельно с каждой страной".

Получит ли Лукашенко оружие от Китая?

Шанхайская организация сотрудничества не является и военным альянсом, хотя представители ее стран-участниц регулярно участвуют в совместных антитеррористических учениях. С 2024 года к ним присоединится и Беларусь.

"Что касается поставок вооружений, то члены ШОС, по мнению Розы Турарбековой, будут руководствоваться своими бизнес-интересами: "Бесплатно никто не поможет Беларуси. Даже ОДКБ, как мы видим по Армении, не спешит на помощь. В военной области Лукашенко по-прежнему может расчитывать только на Россию". Однако Минск, по оценкам наблюдателей, способен использовать опыт Китая в сфере информационной безопасности, создания так называемых "умных городов" и цифрового контроля над гражданами.