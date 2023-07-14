Фото ⟩ Более 130 хобби-автомобилей и шоу-каров - где их можно было увидеть?

Организатор мероприятия Кристо Вебер рассказал, что среди наиболее известных моделей на мероприятии был представлен, например, Nissan Skyline R33 - настоящая легенда JDM, а также Mitsubishi Eclipse, являющийся точной копией машины главного героя фильма "Форсаж 1". Был представлен и один находящийся в работе проект Hot Rod, который прибыл на трейлере, поскольку еще не получил разрешения для эксплуатации на дорогах. Со своей деятельностью посетителей ознакомили несколько автоклубов.