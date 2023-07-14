Фото ⟩ Более 130 хобби-автомобилей и шоу-каров - где их можно было увидеть?

12 июля в центре Т1 прошла автомобильная выставка Cars & Coffee, собравшая более 130 необычных и привлекательных машин. На втором этаже парковочного дома Т1 можно было увидеть шоу-кары и хобби-автомобили, знакомые автолюбителям по раллийным фильмам и играм, пишет Limon.ee.
Организатор мероприятия Кристо Вебер рассказал, что среди наиболее известных моделей на мероприятии был представлен, например, Nissan Skyline R33 - настоящая легенда JDM, а также Mitsubishi Eclipse, являющийся точной копией машины главного героя фильма "Форсаж 1". Был представлен и один находящийся в работе проект Hot Rod, который прибыл на трейлере, поскольку еще не получил разрешения для эксплуатации на дорогах. Со своей деятельностью посетителей ознакомили несколько автоклубов.
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