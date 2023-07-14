Госдума России приняла закон о запрете "смены пола"

«Не надо выдумывать никаких поправок»

Ранее Минздрав передал негативное заключение на законопроект, где среди прочего указывал, что он может привести к росту числа самоубийств у людей, чей гендер не соответствует официальному полу.

«Не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове», — глумливо пересказал эту часть заключения депутат Петр Толстой.

Глава министерства Михаил Мурашко, присутствовавший на обсуждении законопроекта в середине июня, предлагал просто ужесточить требования для принятия решения о гормональном или хирургическом лечении транс-людей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что Минздраву не надо «выдумывать никаких поправок» к законопроекту, «аргументируя это заботой о людях».

«Заботиться надо, если хотите, запретив весь этот блуд», — говорил Володин.

«Лишить прав целую социальную группу»

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в Конституции России не предусмотрена «смена пола», а также «промежуточные варианты полов вроде Родитель № 1 и родитель № 2» — формулировка, которую неоднократно использовал президент Владимир Путин. Также отмечается, что законопроект направлен на укрепление стратегии России по национальной безопасности и поддержание «традиционных российских ценностей».

Еще во время обсуждения закона о введении повсеместного запрета на «гей-пропаганду» в 2022 году депутаты и чиновники не скрывали, что это решение принято на фоне и вследствие войны в Украине. Депутаты тогда заявляли, что помимо войны в Украине Россия ведет и «духовную борьбу с западом» — поэтому запрет «гей-пропаганды» и «пропаганды смены пола» поможет одержать борьбу с «новым миропрорядком».

Новый законопроект «нужен для того, чтобы государство еще больше вмешивалась в частную жизнь граждан и укрепляло тот режим, который существует», говорила Би-би-си юрист ЛГБТ-движения «Выход» Ксения Михайлова (организация признана в России иностранным агентом). «Чем больше государство вмешивается в частную жизнь, тем сильнее и лучше оно контролирует своих граждан», — считает она.