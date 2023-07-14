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Спортсменка и сторонница Путина Елена Исинбаева переехала в Испанию

rus.tvnet.lv
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Фото: AP/Scanpix

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, соратница президента России Владимира Путина, переехала в Испанию, сообщает испанское издание El Digital Sur.

По данным испансиких журналистов, российская спортсменка сейчас находится на Тенерифе.

Эту информацию подтвердили и другие испанские издания - Tenerife Weekly и DailyBeast.

Исинбаева вылетела на Канарские острова 30 мая рейсом из Турции. С тех пор она живет в роскошных апартаментах на юге острова вместе с мужем и двумя детьми.

Эта новость распространилась и в России, но депутат Госдумы России и бывшая конькобежка Светлана Журова хочет поговорить с самой Исинбаевой, чтобы узнать, правда ли это.

"Может, у человека просто отпуск. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю", - заключила Журова.

Исинбаева и Путина связывают долгие рабочие отношения. Бывшая спортсменка была доверенным лицом Путина во время президентских выборов 2012 года. Кроме того, Исинбаева была включена в рабочую группу по поправкам к Конституции, которые позволили Путину оставаться у власти. В 2015 году Исинбаева подписала пятилетний контракт с российской армией.

Министр обороны Сергей Шойгу в мае 2015 года присвоил Исинбаевой звание майора, сообщает "Медуза".

Президент Украины Владимир Зеленский запретил Исинбаевой въезд в страну на 50 лет. Зеленский наложил на нее санкции за поддержку войны. Ее активы в Украине также были заморожены.

41-летней Исинбаевой разрешено продолжать работу в Международном олимпийском комитете (МОК), несмотря на то, что она имеет связи с российской армией.

МОК решил, что Исинбаева, завоевавшая за свою карьеру множество медалей, может продолжить работу в составе комитета, возглавляемого Эммой Терхо из Финляндии.

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