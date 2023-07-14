Спортсменка и сторонница Путина Елена Исинбаева переехала в Испанию

По данным испансиких журналистов, российская спортсменка сейчас находится на Тенерифе.

Эту информацию подтвердили и другие испанские издания - Tenerife Weekly и DailyBeast.

Исинбаева вылетела на Канарские острова 30 мая рейсом из Турции. С тех пор она живет в роскошных апартаментах на юге острова вместе с мужем и двумя детьми.

Патриотка России, майор ВС РФ доверенное лицо Путина, член Putin Team Елена Исинбаева оказалась нацистской!

Предательница, бросив страну и президента уехала к фашистским геям в страну агрессивного блока НАТО Испанию



Продолжает ли майор ВС РФ получать зарплату в МО РФ не известно pic.twitter.com/tds1LUiSNr — ❗️ Война до победы и.❗️ (@55privet555) July 13, 2023

Эта новость распространилась и в России, но депутат Госдумы России и бывшая конькобежка Светлана Журова хочет поговорить с самой Исинбаевой, чтобы узнать, правда ли это.

"Может, у человека просто отпуск. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю", - заключила Журова.