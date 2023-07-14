Спортсменка и сторонница Путина Елена Исинбаева переехала в Испанию

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, соратница президента России Владимира Путина, переехала в Испанию, сообщает испанское издание El Digital Sur.
По данным испансиких журналистов, российская спортсменка сейчас находится на Тенерифе.
Эту информацию подтвердили и другие испанские издания - Tenerife Weekly и DailyBeast.
Исинбаева вылетела на Канарские острова 30 мая рейсом из Турции. С тех пор она живет в роскошных апартаментах на юге острова вместе с мужем и двумя детьми.
Патриотка России, майор ВС РФ доверенное лицо Путина, член Putin Team Елена Исинбаева оказалась нацистской!— ❗️ Война до победы и.❗️ (@55privet555) July 13, 2023
Предательница, бросив страну и президента уехала к фашистским геям в страну агрессивного блока НАТО Испанию
Продолжает ли майор ВС РФ получать зарплату в МО РФ не известно pic.twitter.com/tds1LUiSNr
Эта новость распространилась и в России, но депутат Госдумы России и бывшая конькобежка Светлана Журова хочет поговорить с самой Исинбаевой, чтобы узнать, правда ли это.
"Может, у человека просто отпуск. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю", - заключила Журова.
Исинбаева и Путина связывают долгие рабочие отношения. Бывшая спортсменка была доверенным лицом Путина во время президентских выборов 2012 года. Кроме того, Исинбаева была включена в рабочую группу по поправкам к Конституции, которые позволили Путину оставаться у власти. В 2015 году Исинбаева подписала пятилетний контракт с российской армией.
Согласно сообщению испанской газеты, путинская любимица Елена Исинбаева, яростная патриотка России, поддерживающая войну в Украине, сбежала из России в Испанию, страну НАТО. Сейчас находится на Тенерифе. Фотодоказательства приведены— Злой ☮️ (@abtohton) July 13, 2023
Типичная бл*дь
Впрочем, как и все недопатриоты pic.twitter.com/bnCBJw5Ig7
Министр обороны Сергей Шойгу в мае 2015 года присвоил Исинбаевой звание майора, сообщает "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский запретил Исинбаевой въезд в страну на 50 лет. Зеленский наложил на нее санкции за поддержку войны. Ее активы в Украине также были заморожены.
41-летней Исинбаевой разрешено продолжать работу в Международном олимпийском комитете (МОК), несмотря на то, что она имеет связи с российской армией.
МОК решил, что Исинбаева, завоевавшая за свою карьеру множество медалей, может продолжить работу в составе комитета, возглавляемого Эммой Терхо из Финляндии.
Spanish media outlet "El Digital Sur" discovered former pole vaulter Yelena Isinbaeva casually strolling in Tenerife. She was sanctioned by the Ukrainian government this year "for supporting ruzZian aggression against Ukraine".— TheLvivJournal (@LvivJournal) July 12, 2023
Is she going to get deported or what?#lviv pic.twitter.com/OteVi0RM1e
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