Насладиться латвийскими пляжами без гор мусора - 9 простых шагов

В июне этого года с пляжей Юрмалы было вывезено 76 тонн мусора, а на входах и выходах с пляжей собрано около 68 тонн отходов, при этом большая часть - созданных людьми, поэтому забота о чистоте окружающей среды - в наших собственных руках, говорит член правления предприятия по содержанию городской среды Гиртс Балтрумс.
В этом году Vizii Urban заботится о чистоте почти 30 км побережья Балтийского моря - в Юрмале и Лиепае, а также в Вакарбулли в Риге, где пляжи особенно посещаемы.
Представитель предприятия по уборке городской среды делится советами о том, как сделать пляж более приятным для отдыхающих и позаботиться о его чистоте.
#Берите с собой на пляж маленький многоразовый контейнер для мусора
"Самый главный совет для людей - с чем вы пришли на пляж, с тем и уйдите, не оставляя на песке то, что вы принесли. Если кажется, что поблизости нет урны для мусора, можно взять с собой небольшой контейнер, например, пластмассовую коробку, а затем высыпать мусор из нее в ближайшую урну", - поясняет Балтрумс.
Решающее значение для уменьшения количества мусора на пляже имеет удобная для посетителей инфраструктура - чем больше урн и чем ближе они расположены, тем больше вероятность того, что различный мусор окажется в них, а не на песке. “Например, самоуправление Юрмалы включило в условия закупки требование установить достаточное количество урн для мусора и на пляже, и вдоль ведущих с пляжа дорожек. В этих зонах также есть возможность сортировать отходы, и видно, что люди это делают", – добавляет представитель компании.
#Если не можете обойтись без сигарет, то хотя бы не закапывайте окурки в песок
Хотя правила самоуправлений запрещают курение на пляжах, оставленные в песке окурки свидетельствуют о том, что не все их соблюдают. По данным опроса, проведенного предприятием Zaļā josta, входящим в группу CleanR, к сожалению, 27% респондентов закапывают окурки в песок. Еще 9% просто бросают их на землю, если там уже валяется мусор или поблизости нет урны.
Окурки являются самым распространенным загрязняющим видом отходов в мире. Фильтр сигареты содержит пластик, поэтому бросить окурок на землю – это то же самое, что выбросить пластиковый стаканчик, бутылку или пакет, при этом накопившиеся в фильтре вредные вещества тоже попадают в окружающую среду вместе с пластиком сигареты. Более того, оказываясь в окружающей среде, окурки распадаются на микропластиковые волокна в течение почти 15 лет, продолжая загрязнять окружающую среду и все это время создавая риски для здоровья людей.
"Особенно важно вновь и вновь напоминать курильщикам: несмотря на то, что это небольшие отходы, они наносят значительный ущерб окружающей среде. Окурки следует выбрасывать в контейнер для бытовых отходов. Если его поблизости нет, нужно взять с собой контейнер, чтобы складывать окурки, или переносную закрывающуюся пепельницу, содержимое которой можно выбросить в ближайший мусорный контейнер или урну. В свою очередь обслуживающая пляж компания должна позаботиться о наличии урн и специальных мест, где люди могут курить и выбрасывать окурки", - подчеркивает Балтрумс.
#Пользуйтесь многоразовой посудой
Вместо одноразовой посуды выбирайте многоразовую пластиковую посуду – в наши дни она отличается высоким качеством, ее можно мыть в посудомоечной машине, она эстетически привлекательна. Да, на первых порах, возможно, потребуются определенные затраты, но в долгосрочной перспективе они окупятся, поскольку не придется покупать посуду снова и снова. Закуски и снеки с собой на пляж также можно брать в пластиковых или металлических контейнерах вместо полиэтиленовых пакетов, которые очень часто уносит ветер.
#Даже в кафе легкий мусор следует выбрасывать сразу
Ветер рождается не только в Лиепае, но и на других пляжах Латвии. Часто на пляже оказывается мусор из близлежащих кафе, поскольку территорию, на которой расположены бары или кафе, должны убирать их сотрудники, но не всегда это происходит. Радует, что есть добросовестные владельцы, но, к сожалению, встречаются и кафе, где пепельницы не очищаются, а бутылки не убираются вовремя, и при более сильных порывах их разносит по пляжу. Разумеется, помочь в этом могут и посетители кафе, выбрасывая легкий мусор сразу же в предусмотренные для этого урны.
#Замените стеклянную тару на многоразовую пластиковую или металлическую
Не берите с собой на море стеклянную тару! Стекло может разбиться, оставив на песке осколки, которые могут угрожать здоровью отдыхающих, в том числе детей.
Хотя технологии позволяют находить засыпанный песком мусор, собрать 100% всех мелких предметов не представляется возможным. На побережье необходимо учитывать фактор ветра: при первой уборке пляжа может показаться, что мусора нет, но затем, когда ветер сдувает песок, становятся видны окурки, пробки и осколки стекла.
#Уважайте себя и других - предметам гигиены место в бытовых отходах
Не оставляйте средства гигиены в кабинках для переодевания! К сожалению, при уборке пляжа ежедневно приходится собирать использованные средства женской гигиены, оставленные в кабинках. В теплую погоду это происходит практически каждый день.
#Не трогайте мертвых животных
В Латвии по-прежнему актуальна проблема птичьего гриппа, поэтому, если вы увидели выброшенную на берег мертвую птицу, не трогайте ее, не закапывайте и не выбрасывайте в мусорный контейнер. В таких ситуациях, чтобы предотвратить распространение инфекции, следует об этом немедленно сообщить спасателям, если на пляже есть спасательная станция, или самоуправлению. Так же нужно действовать, если на пляже обнаружено мертвое животное, например тюлень.
#Водоросли убирают ночью
Бутылки с посланиями морские волны редко выносят на наши берега, а вот водоросли - гораздо чаще. На побережье убирают те водоросли, которые вынесло на берег. Правда, эту работу очень трудно прогнозировать. "С людьми проще - если на улице жарко, то, скорее всего, мусора будет больше, а вот какой будет ветер и какие течения, которые принесут водоросли, предсказать сложно. На рижских пляжах водоросли встречаются редко, а в Юрмале есть места, где они появляются достаточно регулярно", - рассказывает Балтрумс.
Водоросли на пляже обычно убирают ночью. Поэтому, если во время ночной прогулки вы увидите на пляже тяжелую технику, то, скорее всего, там собирают водоросли.
#Ответственны все вместе
Когда вы отправляетесь на отдых, то, скорее всего, всегда производите мусор - от сердцевины яблока до пластиковой бутылки или бумажных салфеток. Важно то, как мы поступаем дальше: если кто-то уже бросил окурок или жестяную банку в неположенном месте, как поступим мы - выбросим свой мусор там же или пройдем несколько шагов до урны? Это ответственность каждого из нас. Точно так же обстоит дело с правилами не приводить на пляжи, где это запрещено, своих питомцев, и убирать за ними на пляжах, где собаки могут находиться. Более того, возможно, что мы даже можем донести выброшенную кем-то другим пластиковую бутылку до ближайшей урны?
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