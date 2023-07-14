Насладиться латвийскими пляжами без гор мусора - 9 простых шагов

Когда вы отправляетесь на отдых, то, скорее всего, всегда производите мусор - от сердцевины яблока до пластиковой бутылки или бумажных салфеток. Важно то, как мы поступаем дальше: если кто-то уже бросил окурок или жестяную банку в неположенном месте, как поступим мы - выбросим свой мусор там же или пройдем несколько шагов до урны? Это ответственность каждого из нас. Точно так же обстоит дело с правилами не приводить на пляжи, где это запрещено, своих питомцев, и убирать за ними на пляжах, где собаки могут находиться. Более того, возможно, что мы даже можем донести выброшенную кем-то другим пластиковую бутылку до ближайшей урны?