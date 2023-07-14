Путин: Украина может укреплять свою безопасность, но не в ущерб России

Путин заявил, что любая страна может выбирать тот способ достижения своей безопасности, "который считает для себя правильным".

"Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны. Поэтому мы исходим из понимания, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, будет учитываться.

А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и НАТО, и в "семерке". Мы не против обсуждения подобного рода. Но еще раз повторю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", - цитирует "Медуза" Владимира Путина.