Путин: Украина может укреплять свою безопасность, но не в ущерб России

В беседе с корреспондентом российских пропагандистских СМИ Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин признал, что Украина имеет право на обеспечение своей безопасности. Но это не должно ухудшать безопасность России, сообщает "Медуза".
Путин заявил, что любая страна может выбирать тот способ достижения своей безопасности, "который считает для себя правильным".
"Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны. Поэтому мы исходим из понимания, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, будет учитываться.
А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и НАТО, и в "семерке". Мы не против обсуждения подобного рода. Но еще раз повторю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", - цитирует "Медуза" Владимира Путина.
При этом Путин подчеркнул, что вступление Украины в НАТО "представляет угрозу для России". По его мнению, НАТО не сделает Украину безопаснее, а "повысит напряженность на международной арене".
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