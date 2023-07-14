Война и репрессии не помеха: что делает делегация Эстонии на "Славянском базаре"?

Лапицкий давно поднаторел в общении с государственными мужами в Беларуси. Вот выдержка из большого интервью с Лапицким.

- До Центра культуры "Витебск" вы работали начальником Главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Насколько полученный там опыт оказался полезным и необходимым сегодня?

- За 4,5 года я получил не только бесценный опыт, но и поменял некоторые жизненные приоритеты по отношению к работе и людям. После праздничного концерта по случаю юбилея ветакадемии, который я ставил, мне, молодому парню, было оказано высокое доверие со стороны председателя Федерации профсоюзов Беларуси, и я получил приглашение на работу.

- Как вы пришли к должности генерального директора Центра культуры "Витебск" и Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"?

- Не могу сказать, что это было поощрением за работу в Федерации. Мои старания были замечены, и управление центром культуры и фестивалем стало больше проверкой на прочность, возможностью показать себя в действии. В ФПБ я по долгу службы взаимодействовал с высокими должностными лицами, горел идеями и, может, не всегда отдавал распоряжения правильно [...] И теперь я понимаю, насколько тогда коллеги из ведомственных учреждений культуры мне дипломатично помогали, корректно направляли в нужное русло, за это я очень им благодарен.