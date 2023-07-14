Путин: ЧВК "Вагнер" в России "юридически не существует"

На вопрос Колесникова, сохранится ли "Группа Вагнера" "как боевая единица", Путин ответил: "У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!.. Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос". "Такого юрлица нет", - подчеркнул глава Кремля.

На встрече с командирами ЧВК Путин предложил им продолжить службу

Кроме того, он сообщил, что, встречаясь 29 июня с владельцем компании Евгением Пригожиным и командирами наемников, предложил "возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения" под началом их непосредственного командира с позывным Седой. "Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением", - заявил Путин.