На свиноферме в Мадонском крае констатирована вспышка африканской чумы свиней

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проводит на территории фермы мероприятия по ликвидации и локализации болезни и эпидемиологические расследования. Чтобы леквидировать вспышку и не доступить дальнейшего распространения болезни, все находившиеся на ферме 44 свиньи ликвидированы.

Вокруг пораженной АЧС фермы установлена карантинная зона. На этой территории PVD проводит усиленный контроль, запрещается перевозка свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы территории.

Чуть более двух недель назад первый в этом году случай АЧС на свиноферме был констатирован в соседнем с Мадонским краем Гулбенском крае. Там пришлось ликвидировать 101 свинью.

В этом году в Латвии АЧС была обнаружена у 301 дикого кабана в 23 краях. Особо внимательным владельцам домашних свиней следует быть в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южнокурземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумском, Валмиерском, Вараклянском и Вентспилсском краях, поскольку именно в этих районах выявлено наибольшее количество случаев заражения диких кабанов.

АЧС - очень опасное заболевание, и на свинофермах, где оно констатировано, приходится забивать все поголовье свиней.