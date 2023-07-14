Главное за 14 июля ⟩ Начало Positivus, "латвийская рулетка" призыва в СГО и итоги школьных экзаменов

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в четверг, 13 июля, около 6:00 к ним поступил вызов из Балдонской волости Кекавского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели использовали гидравлические инструменты, чтобы освободить пострадавших, сообщает программа Degpunktā.

Цены на продукты питания в латвийских магазинах часто продолжают расти и тогда, когда производители уже снизили оптовые цены на свою продукцию, заявили агентству LETA представители пищевой промышленности.

Латвийские мужчины после достижения пенсионного возраста живут в среднем менее четырех лет, что почти в пять раз меньше, чем в Норвегии и Швеции, а женщины - менее 14 лет, что на 10 лет меньше, чем в Австрии, Словении, Турции и Франции. Об этом пишет газета Diena.

"Некоторые решения прокуратуры вызывают множество вопросов", - так отреагировал новый президент Эдгар Ринкевич в четверг, 13 июля, на новость о том, что гражданин Латвии оштрафован на 15 000 евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России.

В начале 2000-х годов Харди из Германии купил мельницу в Екабпилсском крае. В начале июля этого года он чистил канал и нашел кости, сообщает программа Bez Tabu.

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