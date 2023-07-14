На этой неделе пятница ознаменовалась началом фестиваля Positivus на Луцавсале в Риге! Несмотря на конец рабочей недели, в место проведения мероприятия стягиваются тысячи поклонников современной музыки, не остановил их даже обрушившийся на столицу ливень. Конечно, это далеко не все, что произошло за день, рассказываем коротко о самом главном за пятницу, 14 июля.
Главное за 14 июля ⟩ Начало Positivus, "латвийская рулетка" призыва в СГО и итоги школьных экзаменов
Новости Латвии:
В четверг, 13 июля, правительство приняло правила о случайном отборе молодых людей в Службу государственной обороны (СГО).
На рижской Луцавсале 14 и 15 июля проходит фестиваль Positivus. Первые посетители уже прибывают на территорию фестиваля. Посмотрите фото!
На централизованном экзамене оптимального уровня по математике каждый пятый или 22,03% старшеклассников набрал 10-19%, а средняя успеваемость учащихся была оценена на 35%, что является самым низким результатом среди всех экзаменов, сообщила журналистам директор Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко.
Это обычный панельный дом в Яунтукумсе, где 3 июля умерла месячная девочка. Тут и там на балконах цветочные горшки с роскошными летними цветами ярких расцветок. Детская площадка перед домом тоже красочная и веселая. На площадке дети играют под присмотром своих матерей, и сцена может показаться почти идиллической. Но это не так.
С учетом результатов анализов качества воды в Риге не рекомендуется купаться в Хапака гравис и в озере Югла, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена на ферме в Цесвайнской волости Мадонского края, сообщили агентству LETA в продовольственно-ветеринарной службе (PVD).
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в четверг, 13 июля, около 6:00 к ним поступил вызов из Балдонской волости Кекавского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели использовали гидравлические инструменты, чтобы освободить пострадавших, сообщает программа Degpunktā.
Цены на продукты питания в латвийских магазинах часто продолжают расти и тогда, когда производители уже снизили оптовые цены на свою продукцию, заявили агентству LETA представители пищевой промышленности.
Латвийские мужчины после достижения пенсионного возраста живут в среднем менее четырех лет, что почти в пять раз меньше, чем в Норвегии и Швеции, а женщины - менее 14 лет, что на 10 лет меньше, чем в Австрии, Словении, Турции и Франции. Об этом пишет газета Diena.
"Некоторые решения прокуратуры вызывают множество вопросов", - так отреагировал новый президент Эдгар Ринкевич в четверг, 13 июля, на новость о том, что гражданин Латвии оштрафован на 15 000 евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России.
В начале 2000-х годов Харди из Германии купил мельницу в Екабпилсском крае. В начале июля этого года он чистил канал и нашел кости, сообщает программа Bez Tabu.
За рубежом:
Пропагандистские передачи российского телевидения на прошлой неделе еще раз подтвердили старую истину о том, что в отсутствие внешнего катализатора идеологические сообщения превращаются в заевшую старую пластинку, снова и снова проигрывающую одну и ту же мелодию. У пропагандистов все как обычно - героические рассказы о том, как горит в Украине отправленная Западом техника, сообщения о провале украинского контрнаступления и скорой капитуляции, фейковые отчеты о ничтожных потерях российской армии. Конечно, продолжается и маргинализация Запада с утверждениями, что весь остальной мир на стороне России. Хватает и сюжетов о том, что президент США Джо Байден - "выживший из ума старик".
Частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" "юридически не существует", поскольку в России нет закона о частных военных организациях. Об этом заявил корреспонденту газеты "Коммерсант" Андрею Колесникову президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля.
В середине лета в городе Витебске (Беларусь) ежегодно проходит масштабный музыкальный фестиваль "Славянский базар". В этом году его посетит "большая официальная делегация из Эстонии". Rus.Postimees разбирался, что за делегация от страны поехала в Витебск и с каким месседжем.
После того как президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях подверг страны НАТО критике, делегация США рассматривала возможность отозвать приглашение в альянс для Киева. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на газету Washington Post.
Полиция задержала мужчину, который вчера рано утром протаранил песчаную скульптуру президента Украины Владимира Зеленского в Тырве (Эстония). Об этом пишет Rus.Postimees.
Когда мы планируем долгожданный отпуск, то надеемся, что он пройдет без каких-либо происшествий: все-таки нам не так уж часто удается вырваться из повседневности... Надеялась и наша читательница, но яркие эмоции от отпуска омрачила обратная дорога домой, рассказывает Limon.ee.
В начале июня Вируский уездный суд в Эстонии постановил, что владелец квартиры в городе Тапа должен будет выплатить только часть пятилетнего долга. Квартирному товариществу удалось взыскать лишь 2000 евро от долга в размере 16 300 евро, сообщает Rus.Postimees.
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12 января этого года ушла из жизни 54-летняя Лиза Мари Пресли, единственный ребенок короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Теперь опубликована причина смерти.
Температура воздуха в Латвии на следующей неделе будет немного ниже нормы, временами ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Вандалы поиздевались над расположенной на Горке поцелуев в Таллинне скульптурой Тауно Кангро "Миг до поцелуя", пишет Rus.Postimees.
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Лесли Ван Хаутен, которая была последовательницей печально известного серийного убийцы Чарльза Мэнсона и помогала ему в убийстве двух человек, вышла из тюрьмы через 53 года. Женщину арестовали в 1969 году, когда ей было всего 19 лет, сообщает BBC.
14 июля популярная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) выпустила новый трек SPOGADY, который создавался в Риге. Звезда также приглашает на свой сольный концерт в Юрмале, который пройдет в "Дзинтари" 17 августа.
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13 июля в преддверии фестиваля оперная дива Инесса Галанте и ее дочь Диана организовали в отеле Aston вечер встречи с друзьями и особенными для них людьми.
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