УЕФА оштрафовала ФК "Рига" на 10 000 евро

Штраф был наложен в связи с тем, что клуб не представил в установленный срок полную и достоверную информацию о прибыли. За подобное нарушение наказаны также словенский клуб "Олимпия", который является соперником ФК "Валмиера" в квалификации Лиги чемпионов, и словацкий "Слован".

Самый большой штраф за несоблюдение честной финансовой политики наложен на испанскую "Барселону", которой придется за неправильно предоставленную прибыль от активов, которые не являются доходом, уплатить полмиллиарда евро.

В свою очередь, английский клуб "Манчестер Юнайтед" оштрафован на 300 000 евро за нарушения, связанные с переходами игроков, зарплатами и социальными взносами. За подобные нарушения на 100 000 евро оштрафованы турецкий "Коньяспор" и кипрский АПОЭЛ.

Ранее наказанные за невыполнение финансового плана клубы "Милан", "Монако", "Бешикташ", "Интер", "Олимпик" и "ПСЖ" в этот раз свои задачи выполнили. За невыполнение финансового плана на 2022 год стамбульский "Башакшехир" был оштрафован на 400 000 евро, а "Роял Антверпен" и "Антверпен" договорились с УЕФА о штрафе в 300 000 евро, который может быть увеличен, если они не выполнят условия.