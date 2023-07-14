Украина: За неделю войска продвинулись на южном направлении почти на два километра

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только на протяжении минувшей недели", - заявил Уршалович.