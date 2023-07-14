Украина: За неделю войска продвинулись на южном направлении почти на два километра

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что за неделю украинская армия продвинулась вперед на южном направлении почти на два километра, пишут украинские СМИ.
Он рассказал журналистам, что подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" и с ВСУ продолжают вести наступательные действия на мелитопольском направлении.
"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только на протяжении минувшей недели", - заявил Уршалович.
Он добавил, что в на Бердянском направлении Национальная гвардия продолжает удерживать позиции в условиях постоянного огня со стороны противника. Он также сообщил, что подразделения Национальной гвардии готовятся расширить наступательные действия в направлении Авдеевки.
В прошлом месяце Украина начала контрнаступление после того, как накопила западное оружие и увеличила свои наступательные силы. Однако президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе сообщил, что медленная поставка обещанного оружия тормозит контрнаступление, и призвал США и других союзников обеспечить Украине вооружение дальнего радиуса действия и артиллерию.
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