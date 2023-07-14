Кариньш: Глубоких сюрпризов в переговорах с ОС не было

Премьер-министр подтвердил это журналистам в пятницу после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

ОС пригласил сегодня премьер-министра на беседу, чтобы совместно обсудить актуальные вопросы в коалиции.

На вопрос о том, что обсуждалось на встрече, Кариньш ответил, что темы переговоров были такими же, как и с оппозиционными партиями, - пять основных направлений, над которыми нужно работать.

Это улучшения в системе образования, системе здравоохранения, доступность рабочей силы, развитие рынка капитала и ряд вопросов, связанных с социальной сферой.

"Глубоких сюрпризов в переговорах с ОС не было. Могу назвать один положительный момент - с тех пор, как я начал более широкие консультации, партнеры по коалиции также стали более активными и гораздо охотнее вступают в дискуссии, ищут пути преодоления разногласий, существовавших ранее", - сказал Кариньш журналистам.

Премьер-министр сказал, что ОС предложил несколько дополнительных тем, которые не противоречат ни нынешней работе правительства, ни видению премьер-министра. Кариньш также подчеркнул, что в настоящее время не видит проблем или трудностей в сотрудничестве с ОС.

"Я ищу пути привлечения в коалицию дополнительных сил, чтобы иметь большее количество голосов в Сейме. Это помогло бы добиться того, чтобы масштабные реформы получили большинство голосов, а также больше общественного понимания и поддержки", - сказал премьер-министр.