Видео ⟩ Женщину удивил автобус Rīgas satiksmes, заполненный мелкими насекомыми

Ева заметила, что по ней ползут маленькие насекомые. Женщина встала с сиденья и увидела, что эти насекомые уселись на задние три автобусных кресла.

Она была вынуждена высадиться быстрее, чем ее место назначения. Сразу о ситуации сообщила Rīgas satiksme, но ее поразило, что никто не отреагировал на жалобу.

Энтомолог Вольдемар Спуньгис, осмотрев видео, снятое Евой, что это была платяная вошь. От этих кровопийц очень сложно избавиться. Если они найдены в одежде, то лучшее решение - выбросить одежду или отнести в химчистку.

Представительница Rīgas satiksme сообщила Bez tabu, что на жалобу пассажира было отреагировано, и автобус вернули в депо.

Подробнее в сюжете Bez tabu: