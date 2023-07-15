Госполиция ищет без вести пропавшую Катрину Иевиню 1986 года рождения

Рижское северное управление Рижского регионального управления Государственной полиции ищет пропавшую рожденную в 1986 году Катрину Иевиню, которая 8 июля этого года, в 18:00, вышла из дома, по адресу улица Драудзибас, Рига, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 170 см, худого телосложения, черные волосы средней длины. Была одета в джинсовые брюки, футболку, летнюю обувь.
Государственная полиция призывает осмотреть фотографию Катрины и отозваться каждого, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110!
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