Госполиция ищет без вести пропавшую Катрину Иевиню 1986 года рождения

Рижское северное управление Рижского регионального управления Государственной полиции ищет пропавшую рожденную в 1986 году Катрину Иевиню, которая 8 июля этого года, в 18:00, вышла из дома, по адресу улица Драудзибас, Рига, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.