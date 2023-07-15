В Беларусь прибыла автоколонна бойцов ЧВК "Вагнер"

Колонна в Беларусь въехала в ночь на субботу из территории России в районе Кричевского района.

После этого колонна через Рогачев отправилась в Бобруйск, а затем в Осиповичи. Маршрут следования колонны свидетельствует о том, что она отправляется в лагерь, расположенный возле деревни Цель.

Как сообщают добровольные наблюдатели, в колонне находились, по меньшей мере, 60 автомобилей, среди которых есть и пикапы, и большие автофургоны, и микроавтобусы, а также три автобуса.

Колонну сопровождала белорусская милиция.