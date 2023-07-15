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В Беларусь прибыла автоколонна бойцов ЧВК "Вагнер"

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Боец ЧВК "Вагнер" обучает белорусских военных
Боец ЧВК "Вагнер" обучает белорусских военных Фото: Reuters/ScanPix

Утром 15 июля Telegram-канал "Беларускі Гаюн" сообщил о том, что в страну приехала большая колонна легких и грузовых автомобилей с номерными знаками так называемых Донецкой и Луганской народных республик, на которой в Беларусь приехали бойцы ЧВК "Вагнер".

Колонна в Беларусь въехала в ночь на субботу из территории России в районе Кричевского района.

После этого колонна через Рогачев отправилась в Бобруйск, а затем в Осиповичи. Маршрут следования колонны свидетельствует о том, что она отправляется в лагерь, расположенный возле деревни Цель.

Как сообщают добровольные наблюдатели, в колонне находились, по меньшей мере, 60 автомобилей, среди которых есть и пикапы, и большие автофургоны, и микроавтобусы, а также три автобуса.

Колонну сопровождала белорусская милиция.

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